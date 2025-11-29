Marché de Noël Résidence Autonomie Le Quinic Paimpol

Marché de Noël

Résidence Autonomie Le Quinic 10 Rue du Quinic Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 14:00:00

fin : 2025-11-29 17:00:00

Date(s) :

2025-11-29

L’association Les Cheveux d’Argent du Quinic organise son tout premier marché de Noël à la Résidence Autonomie Le Quinic. Ce rendez-vous mettra à l’honneur la créativité et le savoir-faire des résidents. Au programme Une vente de réalisations artisanales faites par les résidents Plusieurs stands dédiés à la décoration de Noël, aux bijoux, aux sacs au crochet, sculpture, tableaux, marque page Mandala, bracelets… Un salon de thé sera également proposé avec vin chaud, thé, chocolat chaud, cafés, crêpes, gâteaux et friandises qui raviront petits et grands. Les bénéfices de cette journée permettront de financer des sorties, des activités de loisirs et des moments conviviaux pour les résidents. .

Résidence Autonomie Le Quinic 10 Rue du Quinic Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne

