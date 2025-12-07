MARCHE DE NOEL

PLACE DE L’ESPLANADE, SOUS LA HALLE Palaminy Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Marché de créateurs et producteurs locaux

MAQUILLAGE ET JEUX EN BOIS GRATUITS .

PLACE DE L’ESPLANADE, SOUS LA HALLE Palaminy 31220 Haute-Garonne Occitanie pep.palaminy@gmail.com

English :

Market of local creators and producers

L’événement MARCHE DE NOEL Palaminy a été mis à jour le 2025-11-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE