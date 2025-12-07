MARCHE DE NOEL Palaminy

MARCHE DE NOEL Palaminy dimanche 7 décembre 2025.

PLACE DE L’ESPLANADE, SOUS LA HALLE Palaminy Haute-Garonne

Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

Marché de créateurs et producteurs locaux
MAQUILLAGE ET JEUX EN BOIS GRATUITS   .

PLACE DE L’ESPLANADE, SOUS LA HALLE Palaminy 31220 Haute-Garonne Occitanie   pep.palaminy@gmail.com

English :

Market of local creators and producers

L’événement MARCHE DE NOEL Palaminy a été mis à jour le 2025-11-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE