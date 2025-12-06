Marché de Noël Paluel
Marché de Noël Paluel samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël
Le Clos des Fées Paluel Seine-Maritime
Début : Samedi Samedi 2025-12-06
fin : 2025-12-07
2025-12-06
Dans le cadre du Clos des fées, le marché de Noël s’installera pour 2 jours pour les artisans locaux.
Samedi de 14h à 19h et dimanche de 10h à 18h .
Le Clos des Fées Paluel 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 99 25 46
