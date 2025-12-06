Marché de Noël Paluel

Marché de Noël Paluel samedi 6 décembre 2025.

Marché de Noël

Le Clos des Fées Paluel Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-06

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-06

Dans le cadre du Clos des fées, le marché de Noël s’installera pour 2 jours pour les artisans locaux.

Samedi de 14h à 19h et dimanche de 10h à 18h .

Le Clos des Fées Paluel 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 99 25 46

English : Marché de Noël

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Paluel a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre