Marché de Noël Salle Alain Audis Pamproux

Salle Alain Audis Avenue de la gare Pamproux Deux-Sèvres
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Cette année de nouveau, la 5ème édition du marché de Noël se déroulera en semi-nocturne de 15h à 22h !
Des ateliers, des animations, des gourmandises pour le palais et pour les yeux, enfin tout pour passer un super moment en famille et entre amis !
En partenariat avec l’APE Des Drôles de Belettes, les écoles de la commune, l’association Declic du 3ème oeil et l’association de Danse D&P Pamproux. .
Salle Alain Audis Avenue de la gare Pamproux 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 59 88 63 coordination@lacroiseedesvillages79.com
