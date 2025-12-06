Marché de Noël Salle Alain Audis Pamproux

Marché de Noël

Salle Alain Audis Avenue de la gare Pamproux Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Cette année de nouveau, la 5ème édition du marché de Noël se déroulera en semi-nocturne de 15h à 22h !

Des ateliers, des animations, des gourmandises pour le palais et pour les yeux, enfin tout pour passer un super moment en famille et entre amis !

En partenariat avec l’APE Des Drôles de Belettes, les écoles de la commune, l’association Declic du 3ème oeil et l’association de Danse D&P Pamproux. .

Salle Alain Audis Avenue de la gare Pamproux 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 59 88 63 coordination@lacroiseedesvillages79.com

