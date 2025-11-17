Marché de Noël par le Comité de jumelage Salle des Fêtes Jacques Prévert Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt
Marché de Noël par le Comité de jumelage Salle des Fêtes Jacques Prévert Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël par le Comité de jumelage
Salle des Fêtes Jacques Prévert Rue Simone Veil Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Traditionnel Marché de Noël avec déco Noël, cadeaux…
Salle des fêtes Jacques Prévert de 9h à 18h.
Organisé par le Comité de Jumelage Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Plobsheim.
Au programme
– Vin d’Alsace Vin chaud
– Pâtisseries
– Restauration avec Le Fournil du Joncas .
Salle des Fêtes Jacques Prévert Rue Simone Veil Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 33220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 03 74 41
English : Marché de Noël par le Comité de jumelage
German : Marché de Noël par le Comité de jumelage
Italiano :
Espanol : Marché de Noël par le Comité de jumelage
L’événement Marché de Noël par le Comité de jumelage Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt a été mis à jour le 2025-11-13 par OT du Pays Foyen