MARCHE DE NOEL PAR L’UNION DES COMMERCANTS BOURBONNECO Bourbonne-les-Bains

Tarif : Gratuit
Gratuit
Entrée libre
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-30
2025-11-29
Tout public
Marché de Noël organisé par l’association des commerçants de Bourbonne-les-Bains.
10h à 20h (18h le dimanche) Marché de Noël organisé par l’association des commerçants de Bourbonne-les-Bains. Ensemble, retrouvons la féérie de Noël ! De nombreux stands, vente de produits artisanaux…
Le dimanche tour de petit train pour les petits et les grands.
Restauration sur place.
Retrouver pleins d’idées cadeaux avec les produits de la marque La Haute-Marne “Respire et Inspire” !
Entrée gratuite. Au Clocheton et parking à proximité .
CLCOHETON Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 6 82 75 26 16
