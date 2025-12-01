[Marché de noël] Par Star and Co Star and Co Rouxmesnil-Bouteilles

[Marché de noël] Par Star and Co

Star and Co / Zone Industrielle Louis Delaporte Rouxmesnil-Bouteilles Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-19 09:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

Date(s) :

2025-12-19

Plongez dans la magie des fêtes en découvrant le 1er Marché de Noël organisé chez Star & Co les 19, 20 et 21 décembre 2025 !

Dans une ambiance féerique, venez flâner parmi les stands d’artisans locaux objets déco, peintures, bijoux, vêtements, parfums, bougies, sacs, doudous, douceurs gourmandes, chocolats, confiseries… et de nombreuses idées cadeaux entièrement personnalisables pour faire plaisir (ou se faire plaisir !).

Les animations raviront petits et grands

Distribution de bonbons le samedi à 15 h

Atelier pliage de serviettes spécial Noël le dimanche de 14 h 30 à 16 h

Grande tombola le dimanche à 17 h

Profitez également d’un espace restauration avec food truck. .

