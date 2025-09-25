Marché de Noël Place de l’Europe Paray-le-Monial
Marché de Noël Place de l’Europe Paray-le-Monial vendredi 19 décembre 2025.
Marché de Noël
Place de l’Europe Esplanade de l’Europe Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-24
Date(s) :
2025-12-19
Les commerçants organisent un marché de Noël au centre-ville de Paray. .
Place de l’Europe Esplanade de l’Europe Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 64 52 26 73
