Le Parc Animalier du Hérisson organise cette année son Marché de Noël, un événement féerique mêlant nature, terroir et artisanat local, dans une ambiance conviviale et familiale, au sein d’un site naturel sauvage préservé.
6 dates prévues pour cette première édition samedi 13 décembre, dimanche 21 décembre, dimanche 14 décembre, lundi 22 décembre, samedi 20 décembre et mardi 23 décembre.
• Ouverture du parc 15h00-16h30
• Ouverture du marché à la fermeture du parc: 16h30 à 19h00
Une ambiance festive avec vin chaud, chocolat chaud, jus d’orange chaud, biscuits de
Noël alsaciens, crêpes et tartes flambées gratinées au Comté, salle chauffée pour se
restaurer.
Animations ponctuelles et concours pour petits et grands tout au long de la période.
Accès possible à l’enclos des câlins (moutons, chèvres, alpaga) durant le marché de Noël. .
Parc Héria Doucier 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 08 51 69
