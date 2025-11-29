Marché de Noël

1 Rue du Prieure Parçay-sur-Vienne Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Créateurs & artisans exposeront pour ce marché de Noël de l’APE.

Des chants de Noël seront également au programme.

Créateurs & artisans exposeront pour ce marché de Noël organisé par l’APE des écoles de Chezelles, Parçay-sur-Vienne et Theneuil.

Des chants de Noël seront également au programme.

Ne manquez pas ce rendez-vous festif et familial !

Restauration et buvette sur place (vin chaud, tartiflette, crêpes, etc.). .

1 Rue du Prieure Parçay-sur-Vienne 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 62 39 95 51 contactapeecolearceau@gmail.com

English :

Designers & artisans will be on hand for this APE Christmas market.

Christmas carols will also be on the program.

German :

Auf diesem Weihnachtsmarkt der EV werden Designer und Kunsthandwerker ausstellen.

Auch Weihnachtslieder stehen auf dem Programm.

Italiano :

Designer e artigiani esporranno in questo mercatino di Natale APE.

In programma anche canti natalizi.

Espanol :

Diseñadores y artesanos expondrán en este mercado navideño de la APE.

También habrá villancicos en el programa.

L’événement Marché de Noël Parçay-sur-Vienne a été mis à jour le 2025-11-18 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme