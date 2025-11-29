Marché de Noël Parçay-sur-Vienne
Marché de Noël Parçay-sur-Vienne samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël
1 Rue du Prieure Parçay-sur-Vienne Indre-et-Loire
Début : Samedi 2025-11-29
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Créateurs & artisans exposeront pour ce marché de Noël organisé par l’APE des écoles de Chezelles, Parçay-sur-Vienne et Theneuil.
Des chants de Noël seront également au programme.
Ne manquez pas ce rendez-vous festif et familial !
Restauration et buvette sur place (vin chaud, tartiflette, crêpes, etc.). .
1 Rue du Prieure Parçay-sur-Vienne 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 62 39 95 51 contactapeecolearceau@gmail.com
English :
Designers & artisans will be on hand for this APE Christmas market.
Christmas carols will also be on the program.
German :
Auf diesem Weihnachtsmarkt der EV werden Designer und Kunsthandwerker ausstellen.
Auch Weihnachtslieder stehen auf dem Programm.
Italiano :
Designer e artigiani esporranno in questo mercatino di Natale APE.
In programma anche canti natalizi.
Espanol :
Diseñadores y artesanos expondrán en este mercado navideño de la APE.
También habrá villancicos en el programa.
