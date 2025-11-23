MARCHÉ DE NOËL PARCELLE473 Montpellier

MARCHÉ DE NOËL PARCELLE473

Avenue des Frères Buhler Montpellier Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-13

Pour célébrer l’arrivée des fêtes, Parcelle 473 vous accueille pour un week-end artistique et gourmand, en compagnie des artistes de l’exposition Immersion Urbaine.

Pour célébrer l’arrivée des fêtes, Parcelle 473 vous accueille pour un week-end artistique et gourmand, en compagnie des artistes de l’exposition Immersion Urbaine.

Le musée se transforme pour l’occasion en un marché de Noël chaleureux, créatif et immersif, installé au cœur même de nos espaces.

Au programme

• Rencontre avec les artistes de Immersion Urbaine

• Œuvres exclusives, tirages, petites éditions, objets customisés et idées cadeaux pour tous les budgets

• Activités créatives en libre-service

création de cartes de Noël

customisation d’objets

coffrets cadeaux à composer

• Déambulation musicale acoustique tout au long du week-end

• Tombola spéciale Noël (participation ~2 €)

• Boissons et douceurs d’hiver vin chaud, chocolat chaud, thé, biscuits & cookies .

Avenue des Frères Buhler Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 6 66 02 69 29 contact@parcelle473.com

English :

To celebrate the arrival of the festive season, Parcelle 473 welcomes you for an artistic and gourmet weekend, in the company of artists from the Immersion Urbaine exhibition.

German :

Zur Feier der Feiertage lädt Parcelle 473 Sie zu einem Kunst- und Gourmetwochenende mit den Künstlern der Ausstellung Immersion Urbaine ein.

Italiano :

Per celebrare l’arrivo delle feste, Parcelle 473 vi accoglie per un fine settimana all’insegna dell’arte e del cibo, in compagnia degli artisti della mostra Immersion Urbaine.

Espanol :

Para celebrar la llegada de las fiestas, Parcelle 473 le da la bienvenida a un fin de semana de arte y gastronomía, en compañía de los artistas de la exposición Immersion Urbaine.

L’événement MARCHÉ DE NOËL PARCELLE473 Montpellier a été mis à jour le 2025-11-20 par 34 OT MONTPELLIER