MARCHÉ DE NOËL

salle de rencontre Pardailhan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Marché de Noël à la salle de Rencontre de Pardhailan

de 10h à 18h

Marché de Noël

Artisans, producteurs locaux, puces des couturières, tombola de Noël

Atelier du Père Noël pour enfants à 15 h

Vente (à emporter ou à manger sur place)

Navets de Pardailhan poêlés, saucisse grillée

Vin chaud, chocolat chaud, crêpes… buvette

16h arrivée du Père Noël, photos et surprises .

salle de rencontre Pardailhan 34360 Hérault Occitanie pardailhan-initiatives@hotmail.com

English :

Christmas market at Pardhailan’s Salle de Rencontre

from 10am to 6pm

German :

Weihnachtsmarkt in der Begegnungsstätte von Pardhailan

von 10 bis 18 Uhr

Italiano :

Mercatino di Natale presso la Sala riunioni Pardhailan

dalle 10.00 alle 18.00

Espanol :

Mercado de Navidad en la Sala Pardhailan

de 10.00 a 18.00 horas

L’événement MARCHÉ DE NOËL Pardailhan a été mis à jour le 2025-11-21 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN