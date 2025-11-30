MARCHÉ DE NOËL Pardailhan
MARCHÉ DE NOËL Pardailhan dimanche 30 novembre 2025.
MARCHÉ DE NOËL
salle de rencontre Pardailhan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-30
Marché de Noël à la salle de Rencontre de Pardhailan
de 10h à 18h
Marché de Noël
Artisans, producteurs locaux, puces des couturières, tombola de Noël
Atelier du Père Noël pour enfants à 15 h
Vente (à emporter ou à manger sur place)
Navets de Pardailhan poêlés, saucisse grillée
Vin chaud, chocolat chaud, crêpes… buvette
16h arrivée du Père Noël, photos et surprises .
salle de rencontre Pardailhan 34360 Hérault Occitanie pardailhan-initiatives@hotmail.com
English :
Christmas market at Pardhailan’s Salle de Rencontre
from 10am to 6pm
German :
Weihnachtsmarkt in der Begegnungsstätte von Pardhailan
von 10 bis 18 Uhr
Italiano :
Mercatino di Natale presso la Sala riunioni Pardhailan
dalle 10.00 alle 18.00
Espanol :
Mercado de Navidad en la Sala Pardhailan
de 10.00 a 18.00 horas
L’événement MARCHÉ DE NOËL Pardailhan a été mis à jour le 2025-11-21 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN