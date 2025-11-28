Marché de Noël Paris Notre-Dame Paris 5e Arrondissement
Marché de Noël Paris Notre-Dame Paris 5e Arrondissement vendredi 28 novembre 2025.
Marché de Noël Paris Notre-Dame
Square Viviani Paris 5e Arrondissement Paris
Tarif :
Début : 2025-11-28 10:00:00
fin : 2025-12-25 20:00:00
2025-11-28
Un marché de Noël authentique, convivial, familial et savoureux, placé sous le signe de l’artisanat d’art, du design, des métiers de nos régions et d’ailleurs.
English :
An authentic, friendly, family-friendly and tasty Christmas market, featuring arts and crafts, design and trades from our regions and beyond.
German :
Ein authentischer, geselliger, familiärer und schmackhafter Weihnachtsmarkt im Zeichen von Kunsthandwerk, Design und Berufen aus unseren Regionen und darüber hinaus.
Italiano :
Un mercatino di Natale autentico, amichevole, familiare e gustoso, con arti e mestieri, design e commercio provenienti dalle nostre regioni e non solo.
Espanol :
Un mercado navideño auténtico, acogedor, familiar y sabroso, en el que se exponen artesanía, diseño y oficios de nuestras regiones y de fuera de ellas.
