Marché de Noël participatif et solidaire L’Oriflamme Luxeuil-les-Bains
Marché de Noël participatif et solidaire L’Oriflamme Luxeuil-les-Bains vendredi 12 décembre 2025.
Marché de Noël participatif et solidaire
L’Oriflamme 14 Place de la République Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-12 2025-12-19
Marché de Noël participatif et solidaire, 12, 13, 14, 19, 20, 21 décembre au bar l’Oriflamme, place de la République. .
L’Oriflamme 14 Place de la République Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté oriflammedelux@gmail.com
English : Marché de Noël participatif et solidaire
German : Marché de Noël participatif et solidaire
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël participatif et solidaire Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2025-11-14 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)