Marché de Noël pas comme les autres, au Bois de l’Utopie ! Le Bois de l’Utopie Chabeuil

Marché de Noël pas comme les autres, au Bois de l’Utopie !

Le Bois de l’Utopie 470 chemin des Blanchards Chabeuil Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 10:00:00

fin : 2025-12-21 17:00:00

Date(s) :

2025-12-21

Le marché de Noel arrive à grand pas !!!!! Pourquoi est ce un marché pas comme les autres ???



Car nous avons fait le choix depuis 8 ans de mettre les enfants au cœur de la magie de Noel ; spectacle équestre, balades à poney, arrivée du Père Noel,

.

Le Bois de l’Utopie 470 chemin des Blanchards Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 69 67 10 65 leboisdelutopie@gmail.com

English :

The Christmas market is just around the corner !!!!! Why is this a market like no other???



Because for the past 8 years, we’ve chosen to put children at the heart of the Christmas magic: horse shows, pony rides, the arrival of Santa Claus,

