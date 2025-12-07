Marché de Noël Patinoire Polarys Sin-le-Noble
Marché de Noël Patinoire Polarys Sin-le-Noble dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël Patinoire Polarys
Rue Joséphine Baker Sin-le-Noble Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 14:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Marché de Noël sur glace !
Rendez-vous ce dimanche 7 décembre de 14h à 18h pour une après-midi féerique et festive sur glace !
Au programme
Musique et animation pour petits et grands
Délice gourmand gâteaux et douceur de saison
Artisans locaux découvrez des créations uniques
❄️ Esprit magique Plonger dans l’atmosphère chaleureuse de Polarys !
Une surprise vous attend peut être…. Le Père Noël en personne fera -t-il une apparition ?
On vous attends nombreux ✨⛸️
Rue Joséphine Baker Sin-le-Noble 59450 Nord Hauts-de-France polarys@vert-marine.com
English :
Christmas market on ice!
Join us this Sunday, December 7, from 2 to 6 pm for a festive afternoon on ice!
On the program:
? Music and entertainment for young and old
? Gourmet delights: seasonal cakes and sweets
? Local craftsmen: discover unique creations
?? Magical spirit: immerse yourself in the warm atmosphere of Polarys!
?? Perhaps a surprise awaits you? Will Santa Claus himself make an appearance?
We’re waiting for you!
L’événement Marché de Noël Patinoire Polarys Sin-le-Noble a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de tourisme du Douaisis