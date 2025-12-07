Marché de Noël Patinoire Polarys Sin-le-Noble

Marché de Noël Patinoire Polarys

Rue Joséphine Baker Sin-le-Noble Nord

Début : 2025-12-07 14:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

Marché de Noël sur glace !

Rendez-vous ce dimanche 7 décembre de 14h à 18h pour une après-midi féerique et festive sur glace !

Au programme

Musique et animation pour petits et grands

Délice gourmand gâteaux et douceur de saison

Artisans locaux découvrez des créations uniques

❄️ Esprit magique Plonger dans l’atmosphère chaleureuse de Polarys !

Une surprise vous attend peut être…. Le Père Noël en personne fera -t-il une apparition ?

On vous attends nombreux ✨⛸️

Rue Joséphine Baker Sin-le-Noble 59450 Nord Hauts-de-France polarys@vert-marine.com

English :

Christmas market on ice!

Join us this Sunday, December 7, from 2 to 6 pm for a festive afternoon on ice!

On the program:

? Music and entertainment for young and old

? Gourmet delights: seasonal cakes and sweets

? Local craftsmen: discover unique creations

?? Magical spirit: immerse yourself in the warm atmosphere of Polarys!

?? Perhaps a surprise awaits you? Will Santa Claus himself make an appearance?

We’re waiting for you!

