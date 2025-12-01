Marché de Noël Pauvres

Marché de Noël Pauvres dimanche 14 décembre 2025.

Marché de Noël

Salle des fêtes Pauvres Ardennes

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

L’Association des Loisirs de Pauvres est heureuse de vous inviter à son 1er Marché de Noël Au programme De nombreux exposants avec leurs créations artisanales et gourmandisesUne ambiance chaleureuse et festiveUne buvette avec boissons chaudes, douceurs sucrées et petits encas pour régaler toute la famille!Venez partager la magie de Noël avec nous !Invitez vos proches et parlez-en autour de vous, plus on est de lutins, plus on rit

Salle des fêtes Pauvres 08310 Ardennes Grand Est +33 6 82 14 71 64 marchedenoelpauvres@outlook.fr

English :

The Association des Loisirs de Pauvres is pleased to invite you to its 1st Christmas Market On the program:Numerous exhibitors with their handcrafted creations and delicaciesA warm and festive atmosphereA refreshment stand with hot drinks, sweet treats and snacks to delight the whole familyCome and share the magic of Christmas with us! Invite your friends and family and tell everyone about it, the more elves, the merrier!

German :

Die Association des Loisirs de Pauvres freut sich, Sie zu ihrem 1. Weihnachtsmarkt einzuladen. Auf dem Programm stehen:Zahlreiche Aussteller mit ihren handwerklichen Kreationen und LeckereienEine warme und festliche AtmosphäreEin Imbissstand mit heißen Getränken, süßen Leckereien und kleinen Snacks, um die ganze Familie zu verwöhnen! Kommen Sie und teilen Sie den Zauber von Weihnachten mit uns!Laden Sie Ihre Verwandten ein und erzählen Sie es weiter, je mehr Wichtel, desto mehr lachen wir!

Italiano :

L’Association des Loisirs de Pauvres è lieta di invitarvi al suo 1° Mercatino di Natale. In programma:Numerosi espositori con i loro prodotti artigianali e le loro prelibatezzeUn’atmosfera calda e festosaUn punto di ristoro con bevande calde, dolci e snack per deliziare tutta la famigliaVenite a condividere la magia del Natale con noi! Invitate i vostri amici e la vostra famiglia e parlatene a tutti: più elfi ci sono, meglio è!

Espanol :

La Association des Loisirs de Pauvres tiene el placer de invitarle a su 1er Mercado de Navidad. En el programa:Numerosos expositores con sus artesanías y deliciasUn ambiente cálido y festivoUn bar de refrescos con bebidas calientes, dulces y aperitivos para deleitar a toda la familia¡Venga y comparta la magia de la Navidad con nosotros! Invite a sus amigos y familiares y cuénteselo a todo el mundo: ¡cuantos más duendes, mejor!

L’événement Marché de Noël Pauvres a été mis à jour le 2025-10-03 par Ardennes Tourisme