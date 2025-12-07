MARCHÉ DE NOËL Payra-sur-l’Hers

MARCHÉ DE NOËL

Rue de la Mairie Payra-sur-l’Hers Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Marché de Noël de producteurs, créateurs, artisans, commerçants!

Le 7 décembre 2025 à la Salle de fêtes de Payra-sur-l’Hers. Repas, jeux gonflables gratuits, vin chaud, foies Gras, sapins, tours en calèche, Le Père Noël…

Venez passer un bon moment et faites un tour sur notre boutique payra.fr

.

English :

Christmas market of producers, creators, craftsmen, shopkeepers!

December 7, 2025 at the Salle de fêtes in Payra-sur-l’Hers. Meals, free inflatable games, mulled wine, foie gras, Christmas trees, horse-drawn carriage rides, Santa Claus…

Come and have a good time, and take a look at our payra.fr store

