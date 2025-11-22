Marché de Noël Payrignac
Marché de Noël
Salle socioculturelle Payrignac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00
Date(s) :
2025-11-22
Venez trouver vos cadeaux originaux, et faire le plein de bonne humeur!
Salle socioculturelle Payrignac 46300 Lot Occitanie 06 52 04 89 56
English :
Come and find your original gifts, and fill up on good cheer!
German :
Hier finden Sie originelle Geschenke und gute Laune!
Italiano :
Venite a cercare i vostri regali originali e fate il pieno di buonumore!
Espanol :
Venga a buscar sus regalos originales, ¡y llénese de buena alegría!
L’événement Marché de Noël Payrignac a été mis à jour le 2025-11-19 par OT Gourdon