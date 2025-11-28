Marché de Noël paysan Kaysersberg Vignoble

Marché de Noël paysan Kaysersberg Vignoble vendredi 28 novembre 2025.

Marché de Noël paysan

Place de la Mairie Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-28 10:00:00

fin : 2025-12-21 20:00:00

Date(s) :

2025-11-28 2025-12-05 2025-12-12 2025-12-19

Vente de produits du terroir épices, pain d’épices, miel, produits bio, fromages, charcuterie, liqueurs, sirops … Composez votre panier et offrez-le à vos proches à Noël.

Découvrez et goûtez les produits régionaux que vous pourrez déguster en famille ou entre amis lors des fêtes de fin d’année.

Dégotez des idées originales de cadeaux offrez des paniers gourmands garnis de pains d’épices, de miel, de fromages, de sirops, de confitures et de produits bio… issus des producteurs locaux pour régaler petits et grands. 0 .

Place de la Mairie Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 54 72 gotorbe.olivier@orange.fr

English :

Sale of local products spices, gingerbread, honey, organic products, cheeses, delicatessen, liqueurs, syrups … Compose your basket and offer it to your friends and family at Christmas.

German :

Verkauf von Produkten aus der Region: Gewürze, Lebkuchen, Honig, Bioprodukte, Käse, Wurstwaren, Liköre, Sirup … Stellen Sie Ihren Einkaufskorb zusammen und verschenken Sie ihn zu Weihnachten an Ihre Lieben.

Italiano :

Vendita di prodotti locali: spezie, pan di zenzero, miele, prodotti biologici, formaggi, salumi, liquori, sciroppi… Componete il vostro cesto e offritelo ai vostri cari a Natale.

Espanol :

Venta de productos locales: especias, pan de especias, miel, productos ecológicos, quesos, embutidos, licores, jarabes… Arma tu propia canasta y ofrécela a tus seres queridos en Navidad.

L’événement Marché de Noël paysan Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg