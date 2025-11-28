MARCHÉ DE NOËL

Paziols Aude

Début : 2025-11-28 17:30:00

fin : 2025-11-28

2025-11-28

Le petit marché de Noël aura lieu à la salle polyvalente. 25 exposants, foodtrucks, artisans créateurs.

Le père Noël fera une apparition…

Paziols 11350 Aude Occitanie +33 4 68 45 40 91 laurie.rossi@outlook.fr

English :

The small Christmas market will take place in the Salle Polyvalente. 25 exhibitors, foodtrucks, creative craftsmen.

Santa Claus will make an appearance…

German :

Der kleine Weihnachtsmarkt findet in der Mehrzweckhalle statt. 25 Aussteller, Foodtrucks, kreative Kunsthandwerker.

Der Weihnachtsmann wird einen Auftritt haben…

Italiano :

Il piccolo mercatino di Natale si terrà nella Salle Polyvalente. 25 espositori, foodtruck, artigiani creativi.

Babbo Natale farà la sua comparsa…

Espanol :

El pequeño mercado navideño se celebrará en la Sala Polivalente. 25 expositores, foodtrucks, artesanos creativos.

Papá Noel hará su aparición…

