MARCHÉ DE NOËL Paziols
MARCHÉ DE NOËL Paziols vendredi 28 novembre 2025.
MARCHÉ DE NOËL
Paziols Aude
Début : 2025-11-28 17:30:00
fin : 2025-11-28
2025-11-28
Le petit marché de Noël aura lieu à la salle polyvalente. 25 exposants, foodtrucks, artisans créateurs.
Le père Noël fera une apparition…
Paziols 11350 Aude Occitanie +33 4 68 45 40 91 laurie.rossi@outlook.fr
English :
The small Christmas market will take place in the Salle Polyvalente. 25 exhibitors, foodtrucks, creative craftsmen.
Santa Claus will make an appearance…
German :
Der kleine Weihnachtsmarkt findet in der Mehrzweckhalle statt. 25 Aussteller, Foodtrucks, kreative Kunsthandwerker.
Der Weihnachtsmann wird einen Auftritt haben…
Italiano :
Il piccolo mercatino di Natale si terrà nella Salle Polyvalente. 25 espositori, foodtruck, artigiani creativi.
Babbo Natale farà la sua comparsa…
Espanol :
El pequeño mercado navideño se celebrará en la Sala Polivalente. 25 expositores, foodtrucks, artesanos creativos.
Papá Noel hará su aparición…
