Marché de Noël Peillac

Marché de Noël

Halle du Cormier Peillac Morbihan

Début : 2025-12-10 15:00:00

fin : 2025-12-10 20:30:00

2025-12-10

Plus de 30 exposants seront présents pour vous proposer les dernières idées cadeaux avant les fêtes. Un marché de

Noël animé en chanson par la chorale Aux grées des voix , de Rochefort-en-Terre. .

Halle du Cormier Peillac 56220 Morbihan Bretagne +33 7 68 36 73 28

