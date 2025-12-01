Marché de Noël Peillac
Marché de Noël Peillac mercredi 10 décembre 2025.
Marché de Noël
Halle du Cormier Peillac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10 15:00:00
fin : 2025-12-10 20:30:00
Date(s) :
2025-12-10
Plus de 30 exposants seront présents pour vous proposer les dernières idées cadeaux avant les fêtes. Un marché de
Noël animé en chanson par la chorale Aux grées des voix , de Rochefort-en-Terre. .
Halle du Cormier Peillac 56220 Morbihan Bretagne +33 7 68 36 73 28
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël Peillac a été mis à jour le 2025-11-17 par OT PAYS DE REDON