Marché de Noël

Pellevoisin Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-21 09:00:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Un spectacle gratuit pour les enfants sera proposé vers 15 h 45 au Foyer Rural.

Un manège sera installés devant la Mairie pour toute la journée.Familles

Tout au long de cette journée, un grand choix d’exposants qui proposeront leurs produits frais et originaux, ce qui vous permettra, en cette veillée de Noël, de terminer vos achats brocante, métiers de bouche (vins, foie gras, huîtres, miel, etc…), artisans, cadeaux divers et bien d’autres choses.

9h ouverture du Marché de Noël , Brocante, Vide-greniers.

15h arrivée du Père Noël en Gare de Pellevoisin animée par les Pellevoi’Zicos.

15h45 retour au Foyer Rural pour profiter du spectacle pour les enfants. .

Pellevoisin 36180 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 00 68 pellevoisin@orange.fr

English :

Come and enjoy the many activities.

German :

Kommen Sie und genießen Sie die zahlreichen Animationen.

Italiano :

Venite a godervi tutto l’intrattenimento.

Espanol :

Venga y disfrute de todo el entretenimiento.

L’événement Marché de Noël Pellevoisin a été mis à jour le 2025-11-05 par BERRY