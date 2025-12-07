Marché de Noël Salle Cap Caval Penmarch

Marché de Noël

Salle Cap Caval Avenue de Skibbereen Penmarch Finistère

Une quarantaine d’artisans, commerçants et associations sont attendus. Les visiteurs trouveront des idées cadeaux pour préparer les fêtes de fin d’année avec des produits bigoudens et de l’Ouest Cornouaille poteries, livres, sacs, jeux de société, bijoux, peintures… Les associations penmarc’haises seront, elles aussi, bien représentées avec la SNSM, la PenmaR’Ose, Aquéduc, Bastet, les Talents Dévoilés, Passions bigoudènes et Fatou Kaba (artisanat africain).

Les associations des parents d’élèves des trois écoles proposeront des boissons chaudes et des gâteaux faits maison. Sous le barnum extérieur, les incontournables crêpes et kouigns régaleront petits et grands. Les bénéfices de cette journée permettront de participer au financement des activités scolaires. Deux food trucks locaux seront également présents, les visiteurs pourront déjeuner sur place.

Le Père Noël nous fera l’honneur de passer la journée à Penmarc’h ! À 15h30, place à la musique avec le bagad an Dreizherien, qui apportera une touche bretonne festive et entraînante. .

