Marché de Noël Place du Docteur Gireaux Perche en Nocé

Marché de Noël

Place du Docteur Gireaux Nocé Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Marché de Noël sur la place du Docteur Gireaux (nombreux stands de produits régionaux et différentes associations).

Restauration sur place. Arrivée du Père Noël vers 15h30.

Une organisation de Nocé Patrimoine. .

Place du Docteur Gireaux Nocé Perche en Nocé 61340 Orne Normandie nocepatrimoine@laposte.net

English : Marché de Noël

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Perche en Nocé a été mis à jour le 2025-11-04 par OT CdC Coeur du Perche