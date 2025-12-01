Marché de Noël PERCY Percy-en-Normandie

Marché de Noël

PERCY Gymnase Michel Loreille Percy-en-Normandie Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Marché de Noël + divers animations.

Restauration buvette vente de gâteaux et crêpes en partenariat avec les écoles de PERCY-EN-NORMANDIE.

Défilé de tracteurs illuminés. .

PERCY Gymnase Michel Loreille Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie +33 2 33 61 21 42 accueil@percyennormandie.fr

English : Marché de Noël

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Percy-en-Normandie a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Villedieu-les-Poêles