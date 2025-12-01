Marché de Noël PERCY Percy-en-Normandie
Marché de Noël PERCY Percy-en-Normandie samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël
PERCY Gymnase Michel Loreille Percy-en-Normandie Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Marché de Noël + divers animations.
Restauration buvette vente de gâteaux et crêpes en partenariat avec les écoles de PERCY-EN-NORMANDIE.
Défilé de tracteurs illuminés. .
PERCY Gymnase Michel Loreille Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie +33 2 33 61 21 42 accueil@percyennormandie.fr
English : Marché de Noël
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël Percy-en-Normandie a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Villedieu-les-Poêles