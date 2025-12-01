Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël père Noël et vin chaud La Halle Saint-Sauveur-Villages vendredi 12 décembre 2025.

La Halle 1 Rue Blanche de Castille Saint-Sauveur-Villages Manche

Début : 2025-12-12 17:30:00
fin : 2025-12-12 19:30:00

2025-12-12

La Halle 1 Rue Blanche de Castille Saint-Sauveur-Villages 50490 Manche Normandie +33 2 33 76 52 00 

