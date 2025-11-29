Marché de Noël Périgny en Lumière Place des Droits de l’Homme Périgny

Marché de Noël Périgny en Lumière

Place des Droits de l’Homme Centre Municipal d’Animation Périgny Charente-Maritime

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-30

2025-11-29

Le tout premier marché des associations de Périgny !

Cette année, la ville de Périgny ouvre la saison de Périgny en lumière avec un événement 100% local, 100% associatif… et 100% chaleureux !

English : Christmas Market Périgny en Lumière

Périgny’s very first association market!

This year, the town of Périgny opens the Périgny en lumière season with an event that’s 100% local, 100% associative? and 100% friendly!

German : Weihnachtsmarkt Périgny en Lumière

Der allererste Markt der Vereine in Périgny!

Dieses Jahr eröffnet die Stadt Périgny die Saison von Périgny en lumière mit einer Veranstaltung, die zu 100 % lokal, zu 100 % von Vereinen organisiert und zu 100 % herzlich ist!

Italiano :

Il primo mercato comunitario di Périgny!

Quest’anno, la città di Périgny inaugura la stagione di Périgny en lumière con un evento 100% locale, 100% associativo e 100% conviviale!

Espanol : Mercado navideño Périgny en Lumière

¡El primer mercado municipal de Périgny!

Este año, la ciudad de Périgny inaugura la temporada Périgny en lumière con un evento 100% local, 100% asociativo… ¡y 100% amistoso!

