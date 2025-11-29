Marché de Noël Périgny en Lumière Place des Droits de l’Homme Périgny
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-30
Le tout premier marché des associations de Périgny !
Cette année, la ville de Périgny ouvre la saison de Périgny en lumière avec un événement 100% local, 100% associatif… et 100% chaleureux !
English : Christmas Market Périgny en Lumière
Périgny’s very first association market!
This year, the town of Périgny opens the Périgny en lumière season with an event that’s 100% local, 100% associative? and 100% friendly!
German : Weihnachtsmarkt Périgny en Lumière
Der allererste Markt der Vereine in Périgny!
Dieses Jahr eröffnet die Stadt Périgny die Saison von Périgny en lumière mit einer Veranstaltung, die zu 100 % lokal, zu 100 % von Vereinen organisiert und zu 100 % herzlich ist!
Italiano :
Il primo mercato comunitario di Périgny!
Quest’anno, la città di Périgny inaugura la stagione di Périgny en lumière con un evento 100% locale, 100% associativo e 100% conviviale!
Espanol : Mercado navideño Périgny en Lumière
¡El primer mercado municipal de Périgny!
Este año, la ciudad de Périgny inaugura la temporada Périgny en lumière con un evento 100% local, 100% asociativo… ¡y 100% amistoso!
