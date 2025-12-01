Marché de Noël Pérols-sur-Vézère
Marché de Noël Pérols-sur-Vézère samedi 20 décembre 2025.
Marché de Noël
Route de Meymac Pérols-sur-Vézère Corrèze
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
Cette année le comité des fêtes organise son traditionnel marché de Noël avec la présence des artisans et des producteurs.
Restauration, buvette et diverses animations .
Route de Meymac Pérols-sur-Vézère 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
