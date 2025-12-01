Marché de Noël Pérols-sur-Vézère

Marché de Noël Pérols-sur-Vézère samedi 20 décembre 2025.

Marché de Noël

Route de Meymac Pérols-sur-Vézère Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Cette année le comité des fêtes organise son traditionnel marché de Noël avec la présence des artisans et des producteurs.

Restauration, buvette et diverses animations .

