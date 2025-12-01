Marché de Noël La Chevrie Pervenchères
Marché de Noël La Chevrie Pervenchères samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël
La Chevrie Grand Refuge SPA Pervenchères Orne
Samedi 2025-12-13 10:00:00
2025-12-14 18:00:00
2025-12-13
Marché de Noël organisé par le Grand Refuge SPA.
Stands artisanaux, boutique SPA, atelier déco de Noël, Père-Noël, performance d’artiste. .
La Chevrie Grand Refuge SPA Pervenchères 61360 Orne Normandie
