Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël La Chevrie Pervenchères

Marché de Noël La Chevrie Pervenchères samedi 13 décembre 2025.

Marché de Noël

La Chevrie Grand Refuge SPA Pervenchères Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :
2025-12-13

Marché de Noël organisé par le Grand Refuge SPA.
Stands artisanaux, boutique SPA, atelier déco de Noël, Père-Noël, performance d’artiste.   .

La Chevrie Grand Refuge SPA Pervenchères 61360 Orne Normandie  

English : Marché de Noël

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Pervenchères a été mis à jour le 2025-11-12 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE