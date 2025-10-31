Marché de Noël Petite marché du Gros Souper Place Jules Pellissier Saint-Rémy-de-Provence

Marché de Noël Petite marché du Gros Souper

Du vendredi 19 au dimanche 21 décembre 2025. Place Jules Pellissier Mairie de Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-19

Découvrez la période de Noël en Provence avec le Petit marché de Noël du Gros Souper , dans un esprit traditionnel du vendredi 19 au dimanche 21 décembre.Enfants

Venir à Saint-Rémy-de-Provence pour le Petit Marché du Gros Souper, c’est une façon différente de préparer Noël à Saint-Rémy-de-Provence, tout en se faisant plaisir, en se promenant dans les rues décorées, et en admirant les très belles vitrines des boutiques de la ville. Loin des cohues et du tumulte des grandes villes, vous trouverez une recherche d’authenticité, un art de vivre, et une relation humaine simple où Noël prend tout son sens.



Ouverture le vendredi 19 décembre au dimanche 21 décembre.



Au programme

– LE VENDREDI 19 DÉCEMBRE de 16h à 21h





– LE SAMEDI 20 DÉCEMBRE de 10h à 21h

Retrouvez La Pastorale d’Yvan Audouard sur la place Favier.

1ère représentation à 17h30

2ème représentation à 19h30



– LE DIMANCHE 21 DÉCEMBRE de 10h à 18h

Assistez au concert Noël en Provence par la Respelido Prouvençalo à la salle d’honneur de la mairie à partir de 16h30. Réservation conseillée .

Place Jules Pellissier Mairie de Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 08 10 contact@ville-srdp.fr

English :

Discover Christmas in Provence with the ‘Gros Souper’ small Christmas market, held in the traditional spirit from Friday 19 to Sunday 21 December.

German :

Erleben Sie die Weihnachtszeit in der Provence mit dem kleinen Weihnachtsmarkt „Le Gros Souper“, der von Freitag, dem 19. bis Sonntag, dem 21. Dezember im traditionellen Geist stattfindet.

Italiano :

Scoprite il Natale in Provenza con il mercatino di Natale Gros Souper , che si svolge nello spirito tradizionale da venerdì 19 a domenica 21 dicembre.

Espanol :

Descubra la Navidad en Provenza con el pequeño mercado navideño Gros Souper , que se celebra con el espíritu tradicional del viernes 19 al domingo 21 de diciembre.

L’événement Marché de Noël Petite marché du Gros Souper Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2025-10-24 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles