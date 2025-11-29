Marche de noël Espace La Concorde – Petite-Rosselle

Marche de noël

Espace La Concorde – Ctr Saint-Charles Petite-Rosselle Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-29 15:00:00

fin : 2025-11-30 21:00:00

Date(s) :

2025-11-29

La Ville de Petite-Rosselle et l’OMSC organisent leur traditionnel Marché de Noël !

Retrouvez des idées cadeaux, des animations, de la décoration…

Repas du dimanche midi boeuf bourguignon avec spaetzle, salade, fromage et dessert. Réservation au 06 83 19 08 05.Tout public

Espace La Concorde – Ctr Saint-Charles Petite-Rosselle 57540 Moselle Grand Est +33 3 87 84 80 94

English :

The town of Petite-Rosselle and the OMSC are organizing their traditional Christmas Market!

Gift ideas, entertainment, decorations…

Sunday lunch: beef bourguignon with spaetzle, salad, cheese and dessert. Reservations on 06 83 19 08 05.

German :

Die Stadt Petite-Rosselle und der OMSC organisieren ihren traditionellen Weihnachtsmarkt!

Hier finden Sie Geschenkideen, Animationen, Dekoration…

Essen am Sonntagmittag: Boeuf Bourguignon mit Spätzle, Salat, Käse und Dessert. Reservierung unter 06 83 19 08 05.

Italiano :

La città di Petite-Rosselle e l’OMSC organizzano il loro tradizionale mercatino di Natale!

Idee regalo, animazione, decorazioni…

Pranzo della domenica: bourguignon di manzo con spaetzle, insalata, formaggio e dessert. Prenotazioni allo 06 83 19 08 05.

Espanol :

La ciudad de Petite-Rosselle y la OMSC organizan su tradicional mercado navideño

Ideas para regalar, animación, decoración…

Comida del domingo: bourguignon de ternera con spaetzle, ensalada, queso y postre. Reservas en el 06 83 19 08 05.

L’événement Marche de noël Petite-Rosselle a été mis à jour le 2025-10-30 par FORBACH TOURISME