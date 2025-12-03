MARCHÉ DE NOËL- PEUGEOT BÉZIERS Béziers

MARCHÉ DE NOËL- PEUGEOT BÉZIERS

28 Avenue de la Voie Domitienne Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-12-03

Marché de Noël Peugeot Béziers marché familial avec artisans, producteurs, animations enfants et foodtruck!

En décembre 2025, retrouvez pour la 2ème fois, le Marché de Noël Peugeot à Béziers. Un événement familial et gratuit.

Ce marché rassemble producteurs locaux, artisans, animations pour enfants, ainsi qu’un foodtruck, dans une ambiance festive et conviviale idéale pour préparer les fêtes de fin d’année.

Venez profiter d’une journée chaleureuse et gourmande, en famille ou entre amis, et découvrez des idées cadeaux originales et locales. .

28 Avenue de la Voie Domitienne Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 35 49 00

English :

Peugeot Béziers Christmas Market: family market with craftsmen, producers, children’s entertainment and foodtruck!

German :

Weihnachtsmarkt Peugeot Béziers: Familienmarkt mit Handwerkern, Produzenten, Kinderanimationen und Foodtruck!

Italiano :

Mercatino di Natale Peugeot Béziers: un mercatino per famiglie con artigiani, produttori, animazione per bambini e un foodtruck!

Espanol :

Peugeot Béziers Christmas Market: un mercado familiar con artesanos, productores, animaciones infantiles y ¡un foodtruck!

