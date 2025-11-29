Marché de Noël Salle des fêtes Peyraud
Marché de Noël Salle des fêtes Peyraud samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël
Salle des fêtes 13 Rue du Pont Romain Peyraud Ardèche
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Marché de Noël Artisanat et produits locaux De nombreuses surprises tout au long de la journée pour les enfants.
Salle des fêtes 13 Rue du Pont Romain Peyraud 07340 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes commune.peyraud@wanadoo.fr
English :
Christmas Market Crafts and local products Lots of surprises all day long for children.
German :
Weihnachtsmarkt Kunsthandwerk und lokale Produkte Den ganzen Tag über viele Überraschungen für die Kinder.
Italiano :
Mercatino di Natale Artigianato e prodotti locali Tante sorprese per i bambini per tutto il giorno.
Espanol :
Mercado de Navidad Artesanía y productos locales Muchas sorpresas para los niños durante todo el día.
