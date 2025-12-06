Marché de Noël Gymnase Dominique Vilalta Peyrins

Marché de Noël

Gymnase Dominique Vilalta D112 Le Village Peyrins Drôme

Début : 2025-12-06 16:00:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Le Comité Loisirs et Sports de Peyrins organise son marché de noël annuel avec au programme la venue du Père Noël et des animations comme la lecture de contes de Noël !

Restauration possible sur place avec bœuf bourguignon au menu !

Gymnase Dominique Vilalta D112 Le Village Peyrins 26380 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 28 81 31 cls.peyrins@gmail.com

English :

The Comité Loisirs et Sports de Peyrins (Peyrins Leisure and Sports Committee) is organizing its annual Christmas market, featuring Santa Claus and entertainment such as a reading of Christmas tales!

Catering available on site, with b?uf bourguignon on the menu!

German :

Das Comité Loisirs et Sports de Peyrins organisiert seinen jährlichen Weihnachtsmarkt mit dem Besuch des Weihnachtsmannes und anderen Aktivitäten wie dem Vorlesen von Weihnachtsgeschichten

Verpflegung vor Ort möglich mit B?uf bourguignon auf der Speisekarte!

Italiano :

Il Comité Loisirs et Sports de Peyrins organizza il suo annuale mercatino di Natale, con Babbo Natale in programma e intrattenimento con letture di racconti natalizi!

Il catering è disponibile sul posto, con il bourguignon sul menu!

Espanol :

El Comité Loisirs et Sports de Peyrins organiza su mercado anual de Navidad, con Papá Noel en el programa y espectáculos que incluyen lecturas de cuentos navideños

Habrá servicio de catering in situ, con bourguignon en el menú

