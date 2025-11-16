Marché de Noël Pierre-la-Treiche Salle Poussot salle des Fêtes Pierre-la-Treiche
Marché de Noël Pierre-la-Treiche
Salle Poussot salle des Fêtes Rue de Viterne Pierre-la-Treiche Meurthe-et-Moselle
Marché de Noël de Pierre-la-Treiche
Organisé par l’association Respir54
Venez découvrir les décorations artisanales et produits gastronomiques proposés.
Une petite restauration et une tombola seront mises en place !Tout public
Salle Poussot salle des Fêtes Rue de Viterne Pierre-la-Treiche 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 62 25 64 31
English :
Pierre-la-Treiche Christmas Market
Organized by the association Respir54
Come and discover the craft decorations and gourmet products on offer.
Snacks and a tombola will be available!
German :
Weihnachtsmarkt in Pierre-la-Treiche
Organisiert von der Vereinigung Respir54
Kommen Sie und entdecken Sie die angebotenen kunsthandwerklichen Dekorationen und gastronomischen Produkte.
Ein kleiner Imbiss und eine Tombola werden angeboten!
Italiano :
Mercatino di Natale di Pierre-la-Treiche
Organizzato dall’associazione Respir54
Venite a scoprire le decorazioni artigianali e i prodotti gastronomici offerti.
Saranno disponibili spuntini e una tombola!
Espanol :
Mercado de Navidad Pierre-la-Treiche
Organizado por la asociación Respir54
Venga a descubrir la decoración artesanal y los productos gastronómicos que se ofrecen.
Habrá aperitivos y una tómbola
