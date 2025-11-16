Marché de Noël Pierre-la-Treiche Salle Poussot salle des Fêtes Pierre-la-Treiche

Marché de Noël Pierre-la-Treiche

Marché de Noël de Pierre-la-Treiche

Organisé par l’association Respir54

Venez découvrir les décorations artisanales et produits gastronomiques proposés.

Une petite restauration et une tombola seront mises en place !Tout public

Salle Poussot salle des Fêtes Rue de Viterne Pierre-la-Treiche 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 62 25 64 31

English :

Pierre-la-Treiche Christmas Market

Organized by the association Respir54

Come and discover the craft decorations and gourmet products on offer.

Snacks and a tombola will be available!

German :

Weihnachtsmarkt in Pierre-la-Treiche

Organisiert von der Vereinigung Respir54

Kommen Sie und entdecken Sie die angebotenen kunsthandwerklichen Dekorationen und gastronomischen Produkte.

Ein kleiner Imbiss und eine Tombola werden angeboten!

Italiano :

Mercatino di Natale di Pierre-la-Treiche

Organizzato dall’associazione Respir54

Venite a scoprire le decorazioni artigianali e i prodotti gastronomici offerti.

Saranno disponibili spuntini e una tombola!

Espanol :

Mercado de Navidad Pierre-la-Treiche

Organizado por la asociación Respir54

Venga a descubrir la decoración artesanal y los productos gastronómicos que se ofrecen.

Habrá aperitivos y una tómbola

