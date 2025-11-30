Marché de Noël Pierre-Perthuis
Marché de Noël Pierre-Perthuis dimanche 30 novembre 2025.
Marché de Noël
Pierre-Perthuis Yonne
Gratuit
Gratuit
2025-11-30 10:00:00
2025-11-30
2025-11-30
2ème Marché de Noel avec Artisants créateurs, animation et visite du Pere Noel avec ses lutins, Vins et Marrons chauds, restauration sur place .
Pierre-Perthuis 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 29 78 39 98
English : MARCHE DE NOEL
German : Marché de Noël
