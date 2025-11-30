Marché de Noël

Pierre-Perthuis Yonne

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30

2025-11-30

2ème Marché de Noel avec Artisants créateurs, animation et visite du Pere Noel avec ses lutins, Vins et Marrons chauds, restauration sur place .

Pierre-Perthuis 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 29 78 39 98

