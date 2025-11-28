Marché de Noël Pierrefitte-ès-Bois

Marché de Noël

Le marché de Noël de Pierrefitte-ès-Bois vous attend le vendredi 28 novembre à partir de 16h30 à la salle municipale Jean Zay. Venez rencontrer les artisans locaux, déguster un vin chaud et profiter d’une ambiance chaleureuse organisée par les associations et la municipalité.

Le vendredi 28 novembre, la magie de Noël s’invite à Pierrefitte-ès-Bois dès 16h30 à la salle municipale Jean Zay. Le marché de Noël, organisé par les associations pierrefittoises et la municipalité, promet un moment convivial pour petits et grands. De nombreux artisans locaux présenteront leurs créations décorations, bijoux, produits gourmands et idées cadeaux originales pour préparer les fêtes dans une ambiance chaleureuse. Le vin chaud parfumé et les douceurs de saison accompagneront agréablement votre visite. C’est l’occasion idéale pour soutenir les producteurs et créateurs de la région tout en partageant un moment de convivialité au cœur du village. Un rendez-vous à ne pas manquer pour entrer dans la douce atmosphère de Noël. .

Rue de Châtillon Pierrefitte-ès-Bois 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 47 09 mairie.pierrefitteesbois@orange.fr

English :

The Pierrefitte-ès-Bois Christmas market awaits you on Friday November 28 from 4.30pm at the Salle Jean Zay. Come and meet local artisans, taste mulled wine and enjoy a warm atmosphere organized by associations and the municipality.

German :

Der Weihnachtsmarkt von Pierrefitte-ès-Bois erwartet Sie am Freitag, den 28. November ab 16.30 Uhr in der Stadthalle Jean Zay. Treffen Sie lokale Kunsthandwerker, probieren Sie einen Glühwein und genießen Sie die gemütliche Atmosphäre, die von den Vereinen und der Stadtverwaltung organisiert wird.

Italiano :

Il mercatino di Natale di Pierrefitte-ès-Bois si terrà venerdì 28 novembre dalle 16.30 presso la Salle Jean Zay. Venite a conoscere gli artigiani locali, gustate un bicchiere di vin brulé e approfittate della calda atmosfera organizzata dalle associazioni e dal comune.

Espanol :

El mercado navideño de Pierrefitte-ès-Bois se celebrará el viernes 28 de noviembre a partir de las 16.30 h en la Salle Jean Zay. Venga a conocer a los artesanos locales, disfrute de un vaso de vino caliente y aproveche el cálido ambiente organizado por las asociaciones y el municipio.

