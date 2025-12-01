Marché de Noël

Pierrefitte-sur-Aire Meuse

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

2025-12-14

La commune de Pierrefitte-sur-Aire organise un marché de Noël le dimanche 14 décembre !

Présence du Saint-NicolasTout public

Pierrefitte-sur-Aire 55260 Meuse Grand Est +33 6 11 98 63 92

English :

The commune of Pierrefitte-sur-Aire is organizing a Christmas market on Sunday, December 14!

Saint-Nicolas in attendance

German :

Die Gemeinde Pierrefitte-sur-Aire veranstaltet am Sonntag, den 14. Dezember einen Weihnachtsmarkt!

Anwesenheit des Nikolaus

Italiano :

Pierrefitte-sur-Aire organizza un mercatino di Natale domenica 14 dicembre!

San Nicola sarà presente

Espanol :

Pierrefitte-sur-Aire organiza un mercado navideño el domingo 14 de diciembre

San Nicolás estará presente

