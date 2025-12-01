Marché de Noël Pierrefitte-sur-Aire
Marché de Noël Pierrefitte-sur-Aire dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël
Pierrefitte-sur-Aire Meuse
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 17:00:00
2025-12-14
La commune de Pierrefitte-sur-Aire organise un marché de Noël le dimanche 14 décembre !
Présence du Saint-NicolasTout public
Pierrefitte-sur-Aire 55260 Meuse Grand Est +33 6 11 98 63 92
English :
The commune of Pierrefitte-sur-Aire is organizing a Christmas market on Sunday, December 14!
Saint-Nicolas in attendance
German :
Die Gemeinde Pierrefitte-sur-Aire veranstaltet am Sonntag, den 14. Dezember einen Weihnachtsmarkt!
Anwesenheit des Nikolaus
Italiano :
Pierrefitte-sur-Aire organizza un mercatino di Natale domenica 14 dicembre!
San Nicola sarà presente
Espanol :
Pierrefitte-sur-Aire organiza un mercado navideño el domingo 14 de diciembre
San Nicolás estará presente
