Marché de Noël Salle et parking des Blaches Pierrelatte

Marché de Noël

Salle et parking des Blaches Les Blaches Pierrelatte Drôme

Début : 2025-11-22 09:00:00

fin : 2025-11-23 19:00:00

2025-11-22

Retrouvez plusieurs chalets d’exposants avec des idées cadeaux, produits gourmands et décorations de fête. Crêpes, vin chaud et marrons seront aussi au rendez-vous ! Le dimanche matin, la tradition se poursuit avec assiettes d’huîtres et foie gras.

Salle et parking des Blaches Les Blaches Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 54 13 34 08 philippemichel2412@gmail.com

English :

You’ll find several stalls selling gift ideas, gourmet products and festive decorations. Pancakes, mulled wine and chestnuts are also on the menu! On Sunday morning, the tradition continues with plates of oysters and foie gras.

German :

Es gibt mehrere Hütten mit Ausstellern, die Geschenkideen, Feinschmeckerprodukte und Festtagsdekorationen anbieten. Crêpes, Glühwein und Maronen sind ebenfalls im Angebot! Am Sonntagmorgen wird die Tradition mit Austern und Gänseleberpastete fortgesetzt.

Italiano :

Ci saranno diverse bancarelle con idee regalo, prodotti gastronomici e decorazioni festive. Saranno offerti anche frittelle, vin brulé e castagne! La domenica mattina, la tradizione continua con piatti di ostriche e foie gras.

Espanol :

Habrá varios puestos que venderán ideas para regalos, productos gourmet y decoración festiva. También se ofrecerán crepes, vino caliente y castañas El domingo por la mañana, la tradición continúa con platos de ostras y foie gras.

