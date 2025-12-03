Marché de Noël La Pastourelle Pierrelatte

Marché de Noël

La Pastourelle 14 avenue Docteur Charles Jaume Pierrelatte Drôme

2025-12-03 10:00:00

2025-12-03 17:00:00

2025-12-03

Marché de Noël de la Pastourelle. Vente de bijoux, décorations de Noël, chocolats, confitures, gâteaux… avec la participation d’artisans et d’associations. Présence du Père Noël.

La Pastourelle 14 avenue Docteur Charles Jaume Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 12 00

Pastourelle Christmas market. Sale of jewelry, Christmas decorations, chocolates, jams, cakes… with the participation of craftsmen and associations. Santa Claus will be present.

