Marché de Noël La Pastourelle Pierrelatte

Marché de Noël
La Pastourelle 14 avenue Docteur Charles Jaume Pierrelatte Drôme
Début : 2025-12-03 10:00:00
fin : 2025-12-03 17:00:00
2025-12-03
Marché de Noël de la Pastourelle. Vente de bijoux, décorations de Noël, chocolats, confitures, gâteaux… avec la participation d’artisans et d’associations. Présence du Père Noël.
English :
Pastourelle Christmas market. Sale of jewelry, Christmas decorations, chocolates, jams, cakes… with the participation of craftsmen and associations. Santa Claus will be present.
