Marché de Noël Pierrelatte
Marché de Noël Pierrelatte vendredi 5 décembre 2025.
Marché de Noël
Centre-ville Pierrelatte Drôme
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-07
2025-12-05
Bienvenue au Marché de Noël « Noël Givré » ! Plongez dans un univers féerique où la magie de Noël revêt ses plus beaux atours hivernaux ! Notre marché de Noël transforme le cœur de ville en véritable paysage polaire scintillant.
Centre-ville Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 contact@drome-sud-provence.com
English :
Welcome to the « Noël Givré » Christmas Market! Immerse yourself in a magical world where the magic of Christmas takes on its most beautiful winter finery! Our Christmas market transforms the heart of the city into a glittering polar landscape.
German :
Willkommen auf dem Weihnachtsmarkt « Noël Givré »! Tauchen Sie ein in eine märchenhafte Welt, in der der Weihnachtszauber sein schönstes Winterkleid anzieht! Unser Weihnachtsmarkt verwandelt das Stadtzentrum in eine glitzernde Polarlandschaft.
Italiano :
Benvenuti al mercatino di Natale « Noël Givré »! Immergetevi in un mondo fiabesco dove la magia del Natale si veste di tutto il suo splendore invernale! Il nostro mercatino di Natale trasforma il cuore della città in uno scintillante paesaggio polare.
Espanol :
¡Bienvenido al mercado navideño « Noël Givré »! Sumérjase en un mundo de cuento de hadas donde la magia de la Navidad se viste con todas sus galas invernales Nuestro mercado navideño transforma el corazón de la ciudad en un resplandeciente paisaje polar.
