Marché de Noël Salle Jean-Claude Frétigny Pissy-Pôville

Salle Jean-Claude Frétigny Rue de l'École Pissy-Pôville Seine-Maritime
Début : 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 17:30:00
2025-12-14
L’association AVAPP organise son Marché de Noël le dimanche 14 décembre dans la salle Jean Claude Frétigny.
Au programme
-Un marché de produits locaux et artisanaux
-Une parade de tracteurs et de voitures illuminées
-La venue spéciale du Père Noël !
Point de restauration et buvette sur place. .
Salle Jean-Claude Frétigny Rue de l’École Pissy-Pôville 76360 Seine-Maritime Normandie +33 6 95 77 60 64 asso.avapp@gmail.com
