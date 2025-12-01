Marché de Noël Salle Jean-Claude Frétigny Pissy-Pôville

Marché de Noël Salle Jean-Claude Frétigny Pissy-Pôville dimanche 14 décembre 2025.

Marché de Noël

Salle Jean-Claude Frétigny Rue de l’École Pissy-Pôville Seine-Maritime

Début : 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 17:30:00

2025-12-14

L’association AVAPP organise son Marché de Noël le dimanche 14 décembre dans la salle Jean Claude Frétigny.

Au programme

-Un marché de produits locaux et artisanaux
-Une parade de tracteurs et de voitures illuminées
-La venue spéciale du Père Noël !

Point de restauration et buvette sur place.   .

Salle Jean-Claude Frétigny Rue de l’École Pissy-Pôville 76360 Seine-Maritime Normandie +33 6 95 77 60 64  asso.avapp@gmail.com

