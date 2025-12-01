Marché de Noël Salle Jean-Claude Frétigny Pissy-Pôville

Marché de Noël

Salle Jean-Claude Frétigny Rue de l’École Pissy-Pôville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 17:30:00

Date(s) :

2025-12-14

L’association AVAPP organise son Marché de Noël le dimanche 14 décembre dans la salle Jean Claude Frétigny.

Au programme

-Un marché de produits locaux et artisanaux

-Une parade de tracteurs et de voitures illuminées

-La venue spéciale du Père Noël !

Point de restauration et buvette sur place. .

Salle Jean-Claude Frétigny Rue de l’École Pissy-Pôville 76360 Seine-Maritime Normandie +33 6 95 77 60 64 asso.avapp@gmail.com

English : Marché de Noël

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Pissy-Pôville a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin