Marché de Noël Place de l’Ancienne Douane Colmar

Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-11-25

fin : 2025-12-29

2025-11-25

Située en plein cœur de la vieille ville, cette place accueille près d’une cinquantaine de maisonnettes harmonieusement disposées autour de l’imposante Fontaine Schwendi. Une fois la nuit tombée, vous profiterez d’un merveilleux spectacle le bâtiment du Koïfhus et son impressionnant escalier Renaissance s’habilleront de lumières chatoyantes, apportant une touche de magie à l’Ancienne Douane et à son typique marché de Noël. 0 .

Place de l’Ancienne Douane

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 92 info@tourisme-colmar.com

