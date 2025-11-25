Marché de Noël Place des Dominicains Colmar

Vendredi 2025-11-25

2025-12-29

2025-11-25

Découvrez l’ambiance authentique du plus ancien des marchés !

Dominant le marché, l’élégante Eglise des Dominicains est sublimée dès la tombée de la nuit par ses remarquables vitraux.

Subtilement éclairées, ces œuvres d’art datant du 14e siècle magnifient l’ambiance de cette place historique devenue aujourd’hui incontournable.

Parcourez les allées de ce marché, où se blottissent une soixantaine de maisonnettes et laissez vous tenter par l'une ou l'autre décoration de Noël qui habillera à merveille votre sapin.

Place des Dominicains

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 92 info@tourisme-colmar.com

English :

Discover the authentic atmosphere of the oldest market!

German :

Entdecken Sie die authentische Atmosphäre des ältesten aller Märkte!

Italiano :

Scoprite l’atmosfera autentica del mercato più antico!

Espanol :

Descubra el auténtico ambiente del mercado más antiguo

