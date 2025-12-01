Marché de Noël place des Halles Angoulême

Marché de Noël place des Halles

place Guillon Angoulême Charente

2025-12-12 10:00:00

2025-12-27 20:00:00

2025-12-12

La Fédération des Associations de Commerçants d’Angoulême vous donne rendez-vous sur la place Guillon, à deux pas des Halles, pour un marché de Noël féerique

place Guillon Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 92 11 58 capenville.angouleme@orange.fr

English :

The Fédération des Associations de Commerçants d?Angoulême invites you to a magical Christmas market on Place Guillon, a stone’s throw from Les Halles

German :

Die Fédération des Associations de Commerçants d’Angoulême lädt Sie auf dem Place Guillon, nur wenige Schritte von Les Halles entfernt, zu einem zauberhaften Weihnachtsmarkt ein

Italiano :

La Fédération des Associations de Commerçants d’Angoulême vi invita a Place Guillon, a due passi da Les Halles, per un magico mercatino di Natale

Espanol :

La Fédération des Associations de Commerçants d’Angoulême le invita a la plaza Guillon, a dos pasos de Les Halles, para disfrutar de un mágico mercado navideño

