MARCHÉ DE NOËL PLACE DU CAPITOLE

Place du Capitole, Toulouse, Haute-Garonne

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-11-27

fin : 2025-12-28

Date(s) :

2025-11-27

Traditionnellement, venez retrouver le marché de noël Place du Capitole qui vous amène dans le monde féérique de Noël et vous fait voyager à travers son magnifique village illuminé.

Vous pouvez déambuler dans les allées bordées de sapins et de nombreux chalets blancs immaculés qui vous proposent de nombreuses idées cadeaux, sans oublier les délices de Noël pour le plaisir de tous. Ne manquez pas non plus la présence tant attendue du Père Noël et le manège petit train.

Le détail de la programmation arrive très bientôt ! .

English :

The traditional Place du Capitole Christmas market takes you on a magical journey through the illuminated village.

German :

Traditionell finden Sie auf dem Place du Capitole den Weihnachtsmarkt, der Sie in die zauberhafte Welt der Weihnacht entführt und Sie durch sein wunderschönes, beleuchtetes Dorf reisen lässt.

Italiano :

Il tradizionale mercatino di Natale di Place du Capitole vi porta nel magico mondo del Natale e vi fa viaggiare attraverso il suo magnifico villaggio illuminato.

Espanol :

El tradicional mercado navideño de la Place du Capitole le adentrará en el mágico mundo de la Navidad y le hará viajar por su magnífico pueblo iluminado.

