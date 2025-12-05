Marché de Noël Place Duroc Pont-à-Mousson
Marché de Noël Place Duroc
Place Duroc Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Comme tous les ans, le Marché de Noël est de retour sur la Place Duroc !
Retrouvez des créations artisanales, et des stands gourmands pour profiter au maximum des fêtes de fin d’année !Tout public
Place Duroc Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 31 76 82 81 lionsclubpam@gmail.com
English :
Like every year, the Christmas Market is back on Place Duroc!
You’ll find handcrafted creations and gourmet stalls to make the most of the festive season!
German :
Wie jedes Jahr ist der Weihnachtsmarkt wieder auf dem Place Duroc!
Hier finden Sie kunsthandwerkliche Kreationen und Schlemmerstände, damit Sie die Weihnachtszeit in vollen Zügen genießen können!
Italiano :
Come ogni anno, il mercatino di Natale torna in Place Duroc!
Troverete un’ampia gamma di creazioni artigianali e bancarelle di prodotti alimentari per vivere al meglio il periodo delle feste!
Espanol :
Como cada año, el Mercado de Navidad vuelve a la plaza Duroc
Encontrará una gran variedad de creaciones artesanales y puestos de comida para disfrutar al máximo de las fiestas
L’événement Marché de Noël Place Duroc Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2025-11-20 par OT PONT A MOUSSON