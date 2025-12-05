Marché de Noël Place Duroc

Place Duroc Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-05

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-12-05

Comme tous les ans, le Marché de Noël est de retour sur la Place Duroc !

Retrouvez des créations artisanales, et des stands gourmands pour profiter au maximum des fêtes de fin d’année !Tout public

0 .

Place Duroc Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 31 76 82 81 lionsclubpam@gmail.com

English :

Like every year, the Christmas Market is back on Place Duroc!

You’ll find handcrafted creations and gourmet stalls to make the most of the festive season!

German :

Wie jedes Jahr ist der Weihnachtsmarkt wieder auf dem Place Duroc!

Hier finden Sie kunsthandwerkliche Kreationen und Schlemmerstände, damit Sie die Weihnachtszeit in vollen Zügen genießen können!

Italiano :

Come ogni anno, il mercatino di Natale torna in Place Duroc!

Troverete un’ampia gamma di creazioni artigianali e bancarelle di prodotti alimentari per vivere al meglio il periodo delle feste!

Espanol :

Como cada año, el Mercado de Navidad vuelve a la plaza Duroc

Encontrará una gran variedad de creaciones artesanales y puestos de comida para disfrutar al máximo de las fiestas

L’événement Marché de Noël Place Duroc Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2025-11-20 par OT PONT A MOUSSON