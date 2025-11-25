Marché de Noël Place Jeanne d’Arc Colmar

Marché de Noël Place Jeanne d'Arc Colmar mardi 25 novembre 2025.

Marché de Noël Place Jeanne d’Arc

Place Jeanne D’arc Colmar Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-11-25

fin : 2025-12-29

2025-11-25

Au programme de ce marche tradition et terroir !

Ce marché, surplombé par un sublime ensemble de maisons à colombages, reconstitue l’ambiance intimiste d’un village traditionnel alsacien grâce à ses maisonnettes de Noël, à son église et à son petit troupeau de moutons.

Dédié aux produits authentiques du terroir, il vous offrira le choix entre de nombreux plaisirs gourmands spécialités alsaciennes, foie gras, charcuterie, vins, eaux-de-vie, bredalas de Noël, pains d'épices…

Place Jeanne D’arc Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 92 info@tourisme-colmar.com

English :

On the programme for this walk: tradition and local produce!

German :

Auf dem Programm dieses Spaziergangs: Tradition und Regionalität!

Italiano :

In programma per questa passeggiata: tradizione e prodotti locali!

Espanol :

En el programa de este paseo: ¡tradición y productos locales!

L’événement Marché de Noël Place Jeanne d’Arc Colmar a été mis à jour le 2025-06-19 par Office de tourisme de Colmar