Marché de Noël Place Jeanne d’Arc Colmar

Au programme de ce marche tradition et terroir !
Ce marché, surplombé par un sublime ensemble de maisons à colombages, reconstitue l’ambiance intimiste d’un village traditionnel alsacien grâce à ses maisonnettes de Noël, à son église et à son petit troupeau de moutons.
Dédié aux produits authentiques du terroir, il vous offrira le choix entre de nombreux plaisirs gourmands spécialités alsaciennes, foie gras, charcuterie, vins, eaux-de-vie, bredalas de Noël, pains d’épices… 0 .
English :
On the programme for this walk: tradition and local produce!
German :
Auf dem Programm dieses Spaziergangs: Tradition und Regionalität!
Italiano :
In programma per questa passeggiata: tradizione e prodotti locali!
Espanol :
En el programa de este paseo: ¡tradición y productos locales!
