Marché de Noël Place du Dr Rougy Plateau d’Hauteville
Marché de Noël Place du Dr Rougy Plateau d’Hauteville dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël
Place du Dr Rougy Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville Ain
Début : 2025-12-07 09:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
L’association des commerçants du Plateau organise leur traditionnel marché de noël à la salle des fêtes d’Hauteville.
Place du Dr Rougy Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes animation.uc01110@gmail.com
English :
The association of the merchants of the Plateau organizes their traditional Christmas market in the village hall of Hauteville.
German :
Die Vereinigung der Händler des Plateaus veranstaltet ihren traditionellen Weihnachtsmarkt in der Festhalle von Hauteville.
Italiano :
L’associazione dei commercianti del Plateau organizza il tradizionale mercatino di Natale nella sala del villaggio di Hauteville.
Espanol :
La asociación de comerciantes de Plateau organiza su tradicional mercado navideño en el ayuntamiento de Hauteville.
