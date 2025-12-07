Marché de Noël Place du Dr Rougy Plateau d’Hauteville

Marché de Noël

Place du Dr Rougy Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 09:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

L’association des commerçants du Plateau organise leur traditionnel marché de noël à la salle des fêtes d’Hauteville.

Place du Dr Rougy Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes animation.uc01110@gmail.com

English :

The association of the merchants of the Plateau organizes their traditional Christmas market in the village hall of Hauteville.

German :

Die Vereinigung der Händler des Plateaus veranstaltet ihren traditionellen Weihnachtsmarkt in der Festhalle von Hauteville.

Italiano :

L’associazione dei commercianti del Plateau organizza il tradizionale mercatino di Natale nella sala del villaggio di Hauteville.

Espanol :

La asociación de comerciantes de Plateau organiza su tradicional mercado navideño en el ayuntamiento de Hauteville.

L’événement Marché de Noël Plateau d’Hauteville a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme du Haut-Bugey